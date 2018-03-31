شرطة دبي حريصة على تحطيم الأرقام القياسية

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، اليستر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية والوفد المرافق له.

ورحب القائد العام بالوفد الزائر، مؤكداً على أهمية دور الموسوعة في توثيق الإنجازات الاستثنائية على مستوى العالم، مؤكداً حرص شرطة دبي على تحطيم الأرقام القياسية في كل المجالات التي من شأنها إبراز الصورة الحضارية لشرطة دبي خاصة، ولإمارة دبي عامة.

وأضاف أن الأرقام القياسية التي سجلتها القوة تم اختيارها بشكل دقيق وهادف من قبل المجالس المعنية كمجلس القيادات الشابة ومجلس السعادة والإيجابية ومجلس أصحاب الهمم ومجلس علماء شرطة دبي، بغرض تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء الاستراتيجيين للقوة وتعزيز الشراكة المجتمعية.

12 شهادة

بدوره اطلع السيتر والوفد المرافق له على الشهادات المسجلة لشرطة دبي، التي بلغ عددها 12 شهادة في عدة مجالات، منها الوطنية والاجتماعية والرياضية والأنشطة الجماعية.

بالإضافة إلى دوريات الشرطة الفارهة. وأعرب الرئيس التنفيذي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية عن إعجابه بإنجازات شرطة دبي المتميزة التي لاقت صدىً واسعاً في أرجاء العالم، مؤكداً أن وراء كل شهادة من غينيس قصة وتحديا عظيما، وإن جميع الشهادات المسجلة لشرطة دبي هي تاريخ حافل بالإنجازات بحد ذاته.