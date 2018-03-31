قصيدة «عالم الخيل» لمحمد بن راشد بصوت حسين الجسمي

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» و«تويتر»، قصيدة سموه «عالم الخيل»، بصوت وألحان حسين الجسمي.

وقد قام المكتب الإعلامي لحكومة دبي بإنتاج هذا العمل الفني المتميز الذي يشدو فيه حسين الجسمي بأبيات الرائعة الشعرية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أهم وأشهر ملاّك الخيل في العالم، كما أنه يعشق الخيل، إذ له معها حكاية تطول فصولها وتتعدد جوانبها، وقد ارتبط معها بقصة حب منذ طفولته، ولم يزل يتأجج حبها في قلبه على مدى الأيام وتزيد حرارته ويلتهب أواره ولا يكاد ينتهي أبداً، فما ذُكرت الخيل حديثاً إلاّ وذكر معها سموه كأشهر من يملك الخيل ويعرف أسرارها ودواخلها.

فلا غرابة أن يقول سموه في الخيل ما يقوله عنها ويصورها في شعره ويصفها فيه بأوصاف جميلة محببة فريدة، إذ قد نما حب الخيل في قلبه وسيطر على مشاعره وبلغ به درجة من الغرام والهيام ووحدة الحال بينهما في هذا الحب، فلقد اشتمل كثير من شعر الشاعر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على الخيل والفروسية.