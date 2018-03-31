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سعيد بن طحنون يحضر أفراح الكثيري في العين

المصدر:
  • العين - وام
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حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان أمس حفل الاستقبال الذي أقامه عوض سالم بن الشين الكثيري بمناسبة زفاف أنجاله «منصور» و«مصلح» و«صلاح» وحفيده «عوض بن محمد».

كما حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة احتفالات اليحر بمنطقة العين - الشيخ نهيان بن سعيد بن طحنون آل نهيان وعدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع من المدعوين والمهنئين. وهنأ الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان العرسان وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم حياة سعيدة وهانئة فيما عبر العرسان وأهاليهم عن فرحتهم وسعادتهم بحضور ومشاركة معاليه أفراحهم واحتفالهم.

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