حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح السويدي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة حفل الاستقبال الذي أقامه خليفة خميس الغويص السويدي بمناسبة زفاف نجله «سعيد» إلى كريمة جمعة خميس الغويص السويدي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة البيت متوحد بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي.

والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن عبدالله بن أحمد المعلا، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات ورجال الأعمال والمدعوين من أبناء القبائل.

وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات للعريس ووالده وأهل العروسين وأقاربهما، سائلين الله عز وجل، أن يكلل حياتهم بالرفاه، وأن يرزقهم الذرية الصالحة.

وأعرب أهالي العروسين عن بالغ سرورهم لحضور وتشريف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيوخ والمسؤولين وكبار الأعيان والمدعوين حفلهم ومشاركتهم أفراحهم.