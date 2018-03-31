لوحات رياضية أمامية للمركبات الخفيفة في أبوظبي

وفرت شرطة أبو ظبي لوحات رياضية لأرقام المركبات الخفيفة بشكلين أحدهما يحمل شعار هوية أبو ظبي، والآخر الشريط الأحمر مقابل رسوم 500 درهم للواحدة.

مشيرة إلى أن اللوحات ذات طابع مميز وتركب في وسط الجهة الأمامية للمركبة فقط، ويمنع تركيبها في الخلف، وتتميز بوضوح أرقامها، وهي مطابقة لأفضل معايير الجودة العالمية.

وأوضحت أن عملية التبديل ستكون اختيارية حسب رغبة صاحب المركبة، وتشمل اللوحات سارية المفعول أو في حالة التسجيل أو التجديد، والشكلين يجعلان المركبات مميزة، تلبية لرغبات المتعاملين، وتعزيزاً لقيم السعادة والإيجابية.