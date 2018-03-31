«كهرباء دبي» توفّر برنامج «استشارتي» لمساعدة الموظفين

في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز سعادة الموظفين، وتوفير بيئة عمل محفزة وإيجابية تسهم في رفع كفاءة الموظفين وتعزز ولاءهم الوظيفي، وفرت الهيئة خدمة الاستشارات النفسية الفردية والجماعية لموظفيها من خلال برنامج «استشاراتي»؛ البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجهات الحكومية بالدولة، وذلك بالتعاون مع مركزين استشاريين وعدد من المستشارين النفسيين وبلغات متعددة.

وأطلقت إدارة إسعاد الموظفين بالهيئة، في شهر ديسمبر 2016، البرنامج المتميز لمساعدة الموظفين من خلال تقديم الاستشارات الفردية والجماعية، وتوفير طرق فعالة لحل المشكلات التي قد تواجههم، بما يسهم في تخفيف ضغوط الحياة، وتعزيز الفرص أمامهم لتطوير أدائهم وإنتاجيتهم في مكان العمل.

وقدمت الهيئة من خلال البرنامج حتى الآن خدمات الاستشارات الفردية لـ 102 موظف منهم أربعة موظفين من أصحاب الهمم، بناءً على نتائج استبيان مستوى التوتر الذي تنفذه إدارة إسعاد الموظفين بالهيئة بهدف قياس حجم ضغوط العمل، ومعرفة نوع متطلبات الموظفين، فضلاً عن الوقوف على عدة جوانب حيوية أخرى من خلال رصد أجواء العمل رصداً علمياً دقيقاً، ومدى ملاءمة بيئة العمل.

ومناسبتها للإبداع والتميز الوظيفي. كما عقد فريق البرنامج جلسات توعية بأهمية البرنامج وأوجه الاستفادة من خدماته في مقر الهيئة الرئيسي ومراكزها في القوز وورسان والحضيبة وجبل علي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نحرص على إطلاق المبادرات والبرامج التي تهدف إلى إسعاد الموظفين، وترسيخ انتمائهم الوظيفي، ومساعدتهم في التغلب على صعوبات الحياة سواء العملية أو الشخصية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دبي المدينة الأسعد عالمياً. ويأتي برنامج «استشاراتي» لتأكيد دعم الهيئة للموظفين.

وتشجيعهم على إدراك إمكانياتهم الوظيفية، بما يعود بالنفع عليهم وعلى أسرهم، ويعزز إنتاجيتهم وإبداعاتهم بالهيئة».واختتم: «لدى الهيئة مجموعة كبيرة من البرامج المخصصة لإسعاد الموظفين وتلبية احتياجاتهم، ودعمهم في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية». دبي- البيان