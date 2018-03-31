ضاحي خلفان يتسلم رسالة ماجستير علمية حول الترددات الجينية

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة ماجستير علمية حول الترددات الجينية للكروموسوم الذكري المستخدمة في تطبيقات الحمض النووي لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مكتبه الشرطي أول طارق زياد محمد أحمد، من الإدارة العامة للأدلة الجناية وعلم الجريمة بشرطة دبي، الذي سلمه الرسالة، حيث أشاد معاليه بالباحث وموضوع دراسته، وتوجه إليه بالشكر على إنجازه. وقد تم تطبيق الدراسة على 27 موقعا جينيا على الكروموسوم الذكري لشعب دولة الإمارات، حيث تم تحليل نتائج التنوع الجيني لهذه المواقع وتحديد المواقع الأكثر تنوعاً منها.