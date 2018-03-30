شرطة أبوظبي تعتمد لغة الإشارة في خدماتها الإخبارية

بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة الإعلام الأمني بإدخال لغة الإشارة إلى موجز الأخبار الشرطية الذي تبثه أسبوعيا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لإتاحة الخدمة الإخبارية إلى فئة أصحاب الهمم من المجتمع.

وأوضح العقيد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني، أن شرطة أبوظبي تسعى إلى التواصل مع جميع قطاعات المجتمع بمختلف لغاتها وثقافاتها عبر القنوات والوسائل الملائمة التي تضمن الوصول بأخبارها ومعلوماتها بشكل يومي إلى جميع فئات جمهورها بمن فيهم أصحاب الهمم تقديرا لدورهم المؤثر في المجتمع وتماشيا مع الرؤية الحكومية الساعية إلى تقديم كل ما من شأنه إسعاد أفراد المجتمع وضمان مشاركتهم بشكل إيجابي في مسيرة العمل الوطني.

لغة الاشارة

وأضاف العقيد المهيري إن إدخال لغة الإشارة إلى موجزة النشرة الأسبوعية التي تتابعها شرائح واسعة من الجمهور يأتي ضمن مساعي شرطة أبوظبي لتوسيع وصول رسائلها إلى أكبر نطاق ممكن من المجتمع، وتنويع قنواتها الإعلامية بمختلف الثقافات واللغات المختلفة.