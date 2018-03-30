استعراض مواهب وفود ملتقى الشارقة للأطفال العرب

شهد الحفل الختامي لفعاليات الدورة الـ 13 لملتقى الشارقة للأطفال العرب، فقرات استعراضية لمواهب الوفود المشاركة بعنوان: هوايتي شغفي، وتكريم الرعاة والوفود والمشرفين.

كما أقيمت على هامش الحفل عدد من ورش العمل لاستكشاف مواهب الأطفال وتعزيز تبادل الثقافات في ما بينهم، وذلك في مقر مفوضية مرشدات الشارقة.

وبدأ الحفل الختامي بالسلام الوطني للدولة، ثم ألقت عائشة علي الكعبي، مديرة أطفال الشارقة بالوكالة، رئيسة اللجنة العليا المنظمة للملتقى كلمتها الختامية أمام الحضور.

وخلال الحفل الختامي شاهد الأطفال فيلماً قصيراً بعنوان «اسمعونا نحن المستقبل» يختصر فعاليات الملتقى. وبعدها انطلقت فقرة لاستعراض مواهب الوفود حيث قدم وفد المملكة الأردنية الهاشمية قصيدة شعرية ودبكة جماعية لأغنية «هذا الأردن أردنا»، وشارك وفد مملكة البحرين بعرض مسرحي غنائي بعنوان «حنا هل البحرين».

في حين قدم وفد المملكة العربية السعودية رقصة شعبية بعنوان «يا غيمة الخيرات» وفقرة حوارية عن الذات؛ وقدم وفد جمهورية السودان رقصة شعبية بعنوان «طبل العز».

وتضمنت مشاركة الوفد العماني مشهداً صامتاً عن احترام الهوية وقصيدة إلى السلطان قابوس وفقرة الميدان من التراث العماني، إلى جانب عروض غنائية فلكورية من قبل الوفد الفلسطيني؛ أما وفد جمهورية القمر المتحدة فقدموا فقرات فردية وجماعية؛ في حين جاءت مشاركة الوفد الكويتي باستعراض غنائي بين الماضي والحاضر؛ بينما قدم وفد جمهورية مصر العربية فقرات بعنوان «في حب مصر»؛ وألقى الوفد الإماراتي أشعاراً عن الشيخ زايد.

والتقى ما يقارب من 128 طفلاً من 10 دول عربية ليشاركوا في عدد من ورش العمل التي تختبر جميع أنواع الذكاء لدى الطفل.