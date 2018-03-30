وجوه إعلامية تشارك في تقديم حفل جوائز الصحافة العربية

كشف نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، عن أسماء وجوه إعلامية بارزة ستشارك في الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الصحافة العربية.

وذلك خلال حفل يقام يوم الأربعاء المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ختام فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الإعلام العربي، وبحضور نخبة من أهم الرموز والقامات الإعلامية المحلية والعربية والعالمية من صناع القرار والخبراء، وممثلين عن أهم القنوات العربية والعالمية.

ومن أبرز الأسماء والوجوه الإعلامية التي ستقدم حفل الجائزة، ضحى الزهيري، من قناة الحدث، ودانا أبو خضر، من قناة رؤيا الأردنية، وهبة حيدري، من قناة إم بي سي، وسارة دندراوي، من قناة العربية، وفيصل بن حريز، من قناة سكاي نيوز عربية، ورشا الخطيب، من تلفزيون المستقبل، ونجلاء الكندري، من تلفزيون الكويت.

ويتوقع أن يشارك في حفل الجائزة أكثر من 2000 إعلامي من مختلف أرجاء الوطن العربي، كما سيتم بث وقائع الحفل ضمن تقنية البث المباشر على العديد من المنصات الخاصة بالمنتدى ونادي دبي للصحافة.

ويعتبر تكريم الفائزين يوم 4 أبريل المقبل، ضمن الحفل السنوي الكبير الذي يقام ضمن فعاليات الدورة الـ 17 لمنتدى الإعلام العربي، محط اهتمام ومتابعة قيادات العمل الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحافية العربية والعالمية، والإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم، وتوزع الجوائز ضمن أكبر تجمع سنوي للصحافة والإعلام العربي.