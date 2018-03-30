«عصف ذهني» يستكشف مستقبل الاتصال في عيون الأطفال

ضمن مشاركتها في الدورة الـ7 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، نظمت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، جلستي عصف ذهني تحت عنوان «مستقبل الاتصال في عيون الأطفال»، بهدف تحفيز تفكير وخيال الأطفال، والتعرف إلى رؤيتهم لمستقبل الاتصال خلال الـ200 عام المقبلة.

وقدّم الورشة الأولى التي شهدت مشاركة 25 طفلاً وطفلة من مراكز أطفال الشارقة، محمد بن دخين، سفير جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، حيث استعرض مجموعة من الموضوعات.

وتعرّف الأطفال، خلال الورشة، إلى أهمية القراءة ودورها في تنمية معارفهم وتوسيع مدارك تفكيرهم، وتبادلوا عناوين أبرز الكتب التي أتموا قرأتها خلال الفترة الماضية، واستفادوا من محتوياتها، وأكد المشاركون اهتمامهم بقراءة الكتب الورقية والإلكترونية على حدٍ سواء، إلى جانب القصص المصورة والمجلات.

وسلطت الجلسة الضوء على الأساليب والممارسات التي تساعد الأطفال على الاستفادة من مشاهدة التلفاز، واستخدام الهواتف الذكية، والألعاب الإلكترونية، وخلُصت إلى ضرورة ألا تأخذ وسائل الترفيه الذكية جُلّ وقت الأطفال، لكون ذلك قد يؤثر سلباً في تحصيلهم الأكاديمي، وصحتهم النفسية والجسدية، لا سيما ارتفاع مخاطر الإصابة بضعف النظر في حال الإفراط في مشاهدة التلفاز واستخدام الهواتف النقالة.

وخرجت الجلسة الأولى بعدد من المقترحات، أبرزها: أهمية وضع جدول زمني ينظم وقت الطفل، ويوازن بين واجباته المدرسية، وممارسة الرياضة والترفيه، والتواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء، وإشراك الوالدين في اختيار الألعاب الإلكترونية للأطفال، فضلاً عن أهمية قراءة كتابين كل شهر كحد أدنى على أن يكون الاطلاع بأكثر من لغة.