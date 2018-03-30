تسليم 36 مواطناً عقود عمل في كارفور

احتفل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بتسليم 36 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن عمل عقود عملهم لأول مرة في شركة ماجد الفطيم للتجزئة ضمن برنامج «دبلوم أبوظبي التقني لتجارة التجزئة».

وشهد حفل تسليم العقود مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وجمعه بن سالمين نائب رئيس الثروات البشرية لدى ماجد الفطيم للتجزئة، وعلي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» وصالح الحمادي المدير الإقليمي للثروات البشرية لدى ماجد الفطيم للتجزئة، ونخبة من المسؤولين.

وقال مبارك الشامسي: «إن إعداد هذه النخبة من شباب وفتيات الإمارات وتسلمهم العقود الجديدة للعمل في القطاع الخاص، والانتقال بهم من مرحلة البحث عن عمل والبطالة إلى عالم الإنتاج إنجاز جديد يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين المواطنين من مختلف المهن والتخصصات المطلوبة في سوق العمل».

وأوضح أنه تم تطوير البرنامج ليتضمن منح درجة الدبلوم في تجارة التجزئة، ليحصل المواطنون من خلاله على المؤهل المعتمد الذي يمكنهم من العمل في مؤسسات وطنية مختارة، جاءت في صدارتها شركة ماجد الفطيم للتجزئة.

وقال إن البرنامج متاح أمام المواطنين الباحثين عن العمل حيث يمكن للجميع المشاركة فيه وبدء حياتهم العملية على الفور، معرباً عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به مؤسسة ماجد الفطيم في تدريب وتعيين المواطنين وتمكينهم من تطوير الذات وفق برامج علمية وعملية متميزة وبما يحقق الصالح العام للوطن والمواطنين.

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ومن جانبه، قال ميغيل بوفيدانو الرئيس التنفيذي للعمليات لدى ماجد الفطيم للتجزئة: تفخر «ماجد الفطيم للتجزئة» بالتعاون الاستراتيجي مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني، بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن. وأضاف إنه يعمل لدى ماجد الفطيم أكثر من 40 ألف موظف يمثلون أكثر من 100 جنسية، ما يعني تنوع الثقافات والخبرات التي تساهم في صناعة الكوادر الوطنية القادرة على أداء كافة المهام بكل كفاءة وقدرة.