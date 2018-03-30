«أبوظبي للرقابة الغذائية» ينظم حملة التسوق الذكي

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية حملة خاصة بتسوق المواد الغذائية في مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، تحت عنوان «التسوق الذكي».

وذلك ضمن حملات السلامة الغذائية التي ينفذها على مدار العام، بهدف توعية الجمهور بالطرق السليمة لشراء المواد الغذائية بشكل يضمن سلامة الأغذية خلال مراحل الشراء والنقل والتخزين، وتعزيز ثقة المستهلك في الغذاء المتداول في أسواق الإمارة.

وقام مفتشو الجهاز خلال الحملة بتوعية الجمهور داخل المتاجر بالممارسات الصحيحة الواجب اتباعها خلال عملية التسوق وضرورة قراءة البطاقة الغذائية وفترة الصلاحية والإبلاغ عن أي منتجات يتم الاشتباه بها، كما شهدت الحملة توزيع عدد من النشرات التوعوية وشرح مفصل عن كيفية التسوق السليم والرد على استفساراتهم بخصوص السلامة الغذائية والإجراءات، التي يتخذها الجهاز لضمان حصولهم على أغذية سليمة.

وقال ثامر القاسمي الناطق الرسمي باسم الجهاز: «حرصنا خلال الحملة على توعية المستهلكين بأهم الممارسات التي يجب اتباعها خلال عملية التسوق، لضمان حصولهم على غذاء آمن وسليم، وبطريقة تضمن مأمونية الغذاء وتجنبه التلف أو التلوث نتيجة السلوكات الخاطئة التي يتم ممارستها خلال عملية التسوق، مؤكداً أن عملية التسوق تعتبر إحدى أهم مراحل سلسلة تداول الغذاء لما تتضمنه من عمليات عديدة تؤثر على سلامة الغذاء».

خطوات

وأشار القاسمي إلى أن التسوق الذكي يتم من خلال خطوات محددة تسهم في المحافظة على صحة المستهلك، ومن أهمها الفصل بين الطعام الجاهز للأكل والطعام غير الجاهز، وكذلك إبعاد كل أصناف الطعام عن مواد التنظيف والمواد الكيميائية، كما يجب شراء المواد الغذائية المبردة والمجمدة في نهاية التسوق.