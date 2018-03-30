حاكم الشارقة يُطلع أمينة غريب على تاريخ الإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الدكتورة أمينة غريب، في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه، خلال اللقاء، بضيفة الإمارة، وتبادل سموه الأحاديث الودية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الثقافية والعلمية.

وتجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة بمعية الدكتورة أمينة غريب في قاعات وأقسام دارة الدكتور سلطان القاسمي، حيث أطلع سموه ضيفة الإمارة على تاريخ منطقة الخليج وخاصة إمارة الشارقة، عبر الصور والأفلام التاريخية التي توثق تاريخ المنطقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأنماط الحياة المختلفة التي عاشتها المنطقة والعمارة والحياة السياسية وأسرة القواسم، وضم القسم مجموعة من الصور النادرة لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة.

وعرّج سموه إلى زيارة المكتبة بقسميها العربية والإنجليزية التي تحوي العديد من الكتب التاريخية لمنطقة الخليج العربي.

ومن ضمن القاعات التي زارها سموه قسم الصور الشخصية التي تتضمن صور المقابلات الشخصية لسموه مع ملوك وحكام ورؤساء دول العالم، والهدايا والأوسمة والدروع المقدمة لسموه من الدول العربية والعالمية.

وتوقف سموه في قسم الخرائط الذي يضم عدداً من الخرائط النادرة لمنطقة الخليج والعالم التي تعتبر من أندر الخرائط التي توثق للمنطقة.

كما اطلعت الدكتورة أمينة غريب على المجموعة الشخصية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي التي تحوي الشهادات العلمية التي نالها سموه من قِبل الجامعات والأكاديميات العالمية العريقة، إضافة إلى الميداليات والأوسمة والهدايا الرمزية التي أهديت له خلال مراحل حياته.

وأهدى صاحب السمو حاكم الشارقة الدكتورة أمينة غريب مجموعة متكاملة للإصدارات الخاصة بسموه تضم الكتب التاريخية والأعمال الأدبية.

واصطحب سموه ضيفة الإمارة في جولة لزيارة الجامعة الأميركية في الشارقة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله عدد من المسؤولين في حكومة الشارقة، وتجوّل سموه بمعية الدكتورة أمينة غريب في أروقة وأقسام الجامعة.

وبدورها، أشادت الدكتورة أمينة غريب بالنهضة العلمية والثقافية التي تشهدها إمارة الشارقة، من خلال إنشائها العديد من الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية.