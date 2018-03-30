المري يكرّم خريجي «مسرح الجريمة المتقدمة»

شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم خريجي دورة «مسرح الجريمة المتقدمة» التي نظمتها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالية الأميركية «FBI»، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث والتحري.

واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومديري الإدارات العامة والفرعية.

وسلم اللواء المري شهادات التخريج إلى 21 من الضباط وصف الضباط المشاركين في الدورة، وكرم 6 من محاضري الدورة من مكتب التحقيقات الفدرالية تقديراً لجهودهم، وجيفري كروك من القنصلية الأميركية في دبي، إلى جانب تكريم المتعاونين من الإدارة العامة للتدريب والإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للشؤون الإدارية، والإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

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وألقى اللواء المري كلمة خلال حفل التكريم الذي نظمته الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في القاعة الرئيسية، أكد فيها أهمية دورة «مسرح الجريمة المتقدمة» ضمن عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لما لهذه الدورة من أثر مهم على مختلف القطاعات الشرطية الأخرى.