«تحوّلات فنية» تناقش اتساع تأثير أهل الفن

كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي الذي ستنطلق فعالياته تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في مدينة جميرا، عن جلسة تحت عنوان «تحولات فنية».

وتستضيف الفنانة نجوى كرم، وعلي جابر، مدير عام قنوات إم بي سي، ويديرها الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان. وتناقش جلسة «تحولات فنية» اتساع نطاق التأثير الذي يحظى به أهل الفن وسط التحولات التي تمر بها المنطقة، وإذا ما كانت رسالة الفن تتقاطع مع المسائل السياسية المتشعبة.

كما تسلط الجلسة الضوء اختلاط الأدوار التي يقوم بها الفنان ويتساءل حول الأسباب التي أدت على اختلاف دوره من الغناء إلى التمثيل وتقديم البرامج، كما تتساءل عما إذا كان هذا التعدد يضيف شيئاً إلى نجومية الفنان، والدوافع الحقيقة لهذا التحول.

والجدير بالذكر أن المنتدى ينعقد بمشاركة صنّاع القرار الإعلامي في المنطقة، وكبار الإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام العربي وبمشاركة أكثر من 3000 شخصية من القيادات والرموز الإعلامية العربية والعالمية.

ويستضيف هذا العام أكثر من 48 متحدثاً من 20 دولة عربية وأجنبية علاوة على المشاركين من داخل دولة الإمارات، لعرض أفكارهم ورؤاهم حول الموضوعات المهمة المطروحة على طاولة النقاش خلال المنتدى وعبر جلساته الممتدة على مدار يومين حافلين بحوار موضوعي هادف حول واقع ومستقبل الإعلام العربي.

تداعيات

وتناقش هذه الدورة من المنتدى، والتي ستحمل شعار «تحولات إعلامية مؤثرة»، تأثير التحديات التي تمر بها المنطقة على ساحة الإعلام العربي، وتداعيات التغيرات السياسية على المشهد الإعلامي، وما يفرضه ذلك من تبعات تلقي بظلالها على موضوعية ومهنية الرسالة الإعلامية، كما يحاول المنتدى من خلال نظرة متعمقة رصد أهم التحولات التي طرأت على شكل ومضمون الإعلام والصحافة والعربية بفعل التطور التقني.