فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ينهي تمريناً لإعادة تصنيفه لفئة الثقيل

أنهى فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، تمريناً لقياس جاهزية الفريق على مدار 36 ساعة، استعداداً لإعادة تصنيفه ضمن فئة الثقيل خلال العام المقبل، من قبل الهيئة الدولية للبحث والإنقاذ في الأمم المتحدة.

وأكد العقيد محمد إبراهيم العامري، مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، جاهزية وكفاءة الفريق الذي يتمتع بسمعة دولية نتيجة لدعم القيادة الرشيدة بتوفير الإمكانيات اللازمة للفريق الذي حقق قفزات نوعية ومتطورة في مجال البحث والإنقاذ إقليمياً ودولياً. وأشار إلى الكفاءات الوطنية التي أسهمت في تطور الفريق، ومواكبة المستجدات الحديثة في مجال البحث والإنقاذ، ومواصلة التمارين المشتركة مع الفرق المماثلة في عدد من الدول.

تصنيف

وأوضح أن إعادة تصنيف الفريق في فئة الثقيل يعزز مكانة الإمارات عالمياً وجهودها في البحث والإنقاذ، بالتعامل مع حالات الكوارث الطبيعية، وإدارة العمليات، وتقديم خبراتها وتجاربها في التمارين المشتركة، والإسهام في رفع كفاءة المنظومة الدولية في البحث والإنقاذ.