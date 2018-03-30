70 منفذاً للبيع في العين تثبت أسعار 4 آلاف سلعة غذائية

أكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك أنه تم الإعلان عن التزام 70 منفذاً للبيع إضافة لجمعية العين التعاونية عبر فروعها الـ 26، بتخفيض أسعار 4 آلاف سلعة بنسب تتراوح ما بين الـ 10 والـ 55% وذلك حتى الـ 20 من أبريل المقبل. وجاء ذلك خلال اللقاء مع مديري وممثلي منافذ البيع في مدينة العين وضواحيها.

وأضاف أن إدارة حماية المستهلك ومن خلال توجهات وزارة الاقتصاد تعمل على تجسيد الشراكة الفاعلة مع الموردين ومنافذ البيع بهدف تفعيل مبادرات تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية على مستوى الدولة، إضافة للمبادرات المطروحة سابقاً بخصوص تثبيت الأسعار.

وأضاف النعيمي: «إن مبادرات تخفيض الأسعار في مراكز البيع في مدينة العين حققت نجاحاً كبيراً، حيث شملت قائمة الأسعار المخفضة 1800 سلعة موزعة عبر 70 منفذاً تستمر لغاية نهاية العام 2018».

وأكد أنه يجب التقيد باللوائح التي تشير لتثبيت الأسعار على مداخل المنافذ وأرفف العرض تتضمن بيان نوع السلعة ومواصفاتها وسعرها بشكل واضح وباللغتين العربية والإنجليزية.

خطط

وأشار النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل منذ فترة استعداداً لشهر رمضان من خلال وضع الخطط والبرامج الهادفة إلى توفير كل أنواع السلع الاستهلاكية من قبل الموردين وتحديد قوائم الأسعار وتنظيم حملات التوعية للمستهلكين.

حيث تم التأكيد على منافذ البيع ضرورة تقديم الخطط والمقترحات الخاصة بمبادرات شهر رمضان المبارك قبل وقت كاف، وفق الأسس والقوانين والأنظمة التي تهدف إلى تثبيت الأسعار وطرح التخفيضات حسب الظروف المتاحة وبأسعار مناسبة.