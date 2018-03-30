حميد النعيمي يستقبل وفداً من أبوظبي للإعلام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه بالديوان أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وفداً من أبوظبي للإعلام برئاسة الدكتور علي بن تميم المدير العام، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول أهمية ودور وأهداف الإعلام الوطني في تعزيز مسيرة التنمية والتعبير عما تشهده الدولة من إنجازات ونهضة حضارية، بتوجيهات القيادة الرشيدة.

وثمن صاحب السمو حاكم عجمان الدور الذي تقدمه أبوظبي للإعلام في الارتقاء بالمستوى الإعلامي الوطني ليكون ذا صبغة محلية ومستوى عالمي يعكس إنجازاتنا وحضارتنا، وقادراً على إحداث التغيرات الإيجابية في المجالات التي تهم أفراد المجتمع كافة. وأشاد سموه بالبرامج المحلية التي يتم تنفيذها من قبل أبوظبي للإعلام وتهتم بتنوير الشباب ودعم القضايا التي تتبناها الدولة وخاصة قضايا الفكر والأسرة ومعالجتها.

وأشار سموه في معرض حديثه إلى برنامج شاعر المليون والمواد التثقيفية المنتجة محلياً لما تقدمه من محتوى إعلامي متميز يجمع الفائدة مع المتعة بمستوى راق ومسؤول في طرح القضايا الوطنية، داعياً المسؤولين في الإعلام إلى الاهتمام بالشباب والمواهب الشابة واستقطابهم وتأهيلهم للنهوض والمشاركة في المسيرة الإعلامية على مستوى الدولة.