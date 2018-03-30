بدء إخضاع بعض مواقف الشارقة للرسوم على مدار أيام الأسبوع

أكدت إدارة المواقف في بلدية مدينة الشارقة أنه سيبدأ تطبيق قرار إخضاع بعض المواقف للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسمية، اليوم، في خطوة قامت بها البلدية لتنظيم عملية استخدام المواقف، وتوفير أكبر عدد منها في المناطق الحيوية في الإمارة، واستجابة لرغبة قطاع كبير من المتعاملين.

وأوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لخدمة المتعاملين، أن تطبيق هذا القرار جاء تلبية لرغبة المتعاملين، بعد أن أبدوا ملاحظات كثيرة حول عدم توافر المواقف في الكثير من المناطق الحيوية خلال العطلات، لأن قاطني البنايات القريبة منها، يركنون مركباتهم بها لوقت طويل، كونها غير مدفوعة في ذلك الوقت، لذا يجدون صعوبة بالغة في إيجاد موقف، وقد يضطرون للعودة أو تغيير وجهتهم بسبب ذلك، لذا تم تعديل بعض المواقف في المناطق الحيوية كالمجاز وسوق الطيور، وغيرها لإتاحة الفرصة لمرتادي هذه المناطق، بإيجاد الموقف في أي وقت من الأوقات.

رسوم

ومن جانبه أشار علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة إلى أن الإدارة، باشرت منذ فترة بتغيير بعض اللوحات الخاصة بهذه المواقف، وإشعار أفراد الجمهور بأنها ستكون خاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات، حتى يكون الجمهور على علم به، حيث ركزت البلدية في هذا القرار على الأماكن السياحية والأسواق التي تشهد حركة نشطة خلال العطلات.

ويشمل القرار شارع الحصن «مجمع البنوك» في منطقتي الشويهيين والشيوخ، وشارع الكورنيش من الجهتين في منطقة الشويهيين، وشارع قيس بن أبي صعصعة «سوق الطيور» في منطقة الجبيل، ومواقف السوق المركزي في المجاز1، وشارع الكورنيش «البحيرة» من جهة البحيرة في مناطق المجاز 1 و2 و3.