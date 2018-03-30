تخريج 4 دورات تخصصية في وزارة الداخلية

شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لعمليات الأمن الداخلي صباح أمس حفل تخريج أربع دورات تخصصية هي:

دورة مكافحة وفض الشغب المرحلة الثانية، ودورة الاقتحام والمداهمات ودورة الرماية التكتيكية لعناصر حماية الشخصيات، والتي نظمها معهد قوات الأمن الخاصة، ودورة مكافحة وفض الشغب المرحلة الثانية والتي نظمها معهد التدريب بشرطة رأس الخيمة، الذي أقيم في القرية التدريبية بقيادة قوات الأمن الخاصة في سيح المهب بمنطقة الذيد في الشارقة.

شارك في هذه الدورات 315 منتسباً من الضباط وصف الضباط والأفراد من القيادة العامة لشرطة الشارقة والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، ومعهد قوات الأمن الخاصة ومدرسة الشرطة الاتحادية بالشارقة.

وأكد الفريق الشعفار حرص وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على العمل بشكل مستمر وعبر خطط وبرامج مدروسة لتنمية قدرات منتسبيها، ورفع كفاءتهم وفق إستراتيجية الوزارة من خلال تنظيم الدورات التدريبية التخصصية التي تعدهم لمواكبة المستجدات، والتحديات الأمنية التي تواجه المجتمع.

ولفت الشعفار إلى أهمية الاستفادة من كافة المعطيات والتقنيات المستخدمة في تسليح عناصر الشرطة وكوادرها بالمعرفة الكافية حول استخدام هذه التقنيات من خلال تبني مناهج علمية ودورات حديثة ومتطورة.

وفي ختام الحفل قام الفريق سيف الشعفار والحضور بالتقاط الصور التذكارية مع الخريجين.