تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي

برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية.

والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، نظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حفل تكريم المؤسسات الحكومية والأفراد الفائزين في الدورة الـ 5 لجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي ينظمها نادي الشارقة للصحافة، وذلك في مسرح المجاز بالشارقة.

واستهلّ الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الحفل بكلمة ألقاها وقال فيها: «إن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، تمكّنت على مدى سنواتها الـ 5 الماضية من توثيق العديد من الممارسات والتجارب المتميزة والرائدة، وتحفيز تنافسية القطاع بما ينعكس على تطوير منظومة العمل، وتحقيق المزيد من الارتقاء بأدواته».

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، حرص المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على تعزيز ثقافة الاتصال الحكومي ودعم برامجه وأهدافه ومواكبة أبرز وتطوراته.

وبارك الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي للجميع، لافتاً إلى أن الكل فائز بالسّعي للتميز والتطور، والإيمان بأهمية آليات التواصل الفعال.

وأوضح أن الجائزة تحرص بصورة مستمرة على تطوير فئاتها وآلياتها وإعداد الدراسات التي تضمن أهداف التطور المستمر.

وألقى ماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، عضو لجنة تحكيم الجائزة، بيان اللجنة وأكد من خلاله أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عكست التزام القيادة الرشيدة بتحقيق التواصل الأمثل بين مكونات المجتمع.

وأوضح ماضي الخميس، أن الدورة الحالية شهدت زيادة في عدد المشاركات بنسبة 40% بواقع 239 ملفاً للمشاركة، ما يدل على التفاعل الكبير من قبل المؤسسات الحكومية في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أنها شهدت إضافة مثمرة في عدد الفئات حيث وصلت إلى 17 فئة، من بينهم 13 فئة مرشحة، و4 فئات مختارة.

وأشار الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، أنه تم خلال الدورة الحالية حجب فئة «أفضل تعامل إعلامي مع أزمة» لعدم استيفاء المشاركات للشروط والأحكام المحددة.

وكرم الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، يرافقه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأسماء الجويعد، مدير نادي الشارقة للصحافة، الفائزين في الدورة الـ 5 بمختلف فئاتها والتي فاز فيها ضمن الفئات المرشحة كل من:

هيئة الشارقة للكتاب بجائزة أفضل ممارسة في الاتصال الحكومي، ودائرة التخطيط والمساحة بإمارة الشارقة بجائزة أفضل موقع إلكتروني حكومي، وجمعية أصدقاء مرضى السرطان بجائزة أفضل ممارسة في المسؤولية الاجتماعية.

ومروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» بجائزة أفضل متحدث رسمي والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بجائزة أفضل حملة اتصال حكومي خارج الدولة، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان بجائزة أفضل تطبيق إلكتروني حكومي، كما فاز كل من فيصل النقبي.

وأحمد الوالي بجائزة أفضل مبادرة شبابية عن بحث التخرج المشترك، فيما حصلت وكالة الأنباء الكويتية على جائزة أفضل مبادرة إعلامية.

ونال برنامج الشيخ زايد للإسكان جائزة أفضل ممارسة في الاتصال الداخلي، وفازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة أفضل استراتيجية اتصال حكومي، كما فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بجائزة أفضل حملة اتصال حكومي، وحصدت دائرة الأشغال العامة في الشارقة جائزة أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلى صعيد الفئات المختارة، فاز الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة بجائزة أفضل خطة اتصال لعام زايد، تقديراً للمبادرة الوطنية المتميزة «المئة». كما حققت مؤسسة الشارقة للإعلام جائزة الريادة الإعلامية، وحاز علي العلياني جائزة الشخصية الإعلامية المؤثرة في الاتصال الحكومي. كما حصل منذر المزكي على جائزة أفضل شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة الصالح العام.