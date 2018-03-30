تتبع ذكي لعبوات مياه الشرب في دبي اعتباراً من بعد غدٍ

أكد داود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن التطبيق الخاص ببرنامج الرقابة والتتبع الذكي لعبوات مياه الشرب سعة 5 جالون سيكون في المرحلة الأولى تجريبياً اعتباراً من بعد غد.

حيث سيتم تقييم التجربة بالتنسيق مع شركات تعبئة المياه والشركة المنفذة للمشروع. وسيكون التقييم تحت إشراف بلدية دبي، وأضاف إن البلدية ستتعامل مع التحديات التي تنشأ عن التطبيق بشفافية تراعي مصلحة المستهلك والشركات وتضمن التطبيق العادل.

وقال إن بلدية دبي تواصل الابتكار والتميز في مجال الحلول الرقابية الذكية، وتطلق نظام الرقابة والتتبع الذكي لعبوات مياه الشرب سعة 5 جالون .

موضحاً أن هذه المنظومة تشمل ميزات متعددة مثل طباعة رمز متفرد بالليزر على كل عبوة يكون بمثابة «بصمة فريدة» غير قابلة للحذف أو التغيير. كما سيتم وضع ملصق ذكي على غطاء كل عبوة في كل مرة يتم تعبئتها في خط الإنتاج. وسيزود الملصق بتقنيات رقمية وميزات آمنة مشابهة لتلك المستخدمة لحماية الأوراق المصرفية من التزوير.

ومن جانبه، قال خالد شريف العوضي مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة: سيتيح هذا النظام جمع البيانات الأساسية الخاصة بالمنتج أثناء عملية إنتاجه، حيث ستنقل هذه البيانات لحظياً إلى مركز إدارة بيانات رئيسي ببلدية دبي. وتشمل هذه البيانات على سبيل المثال: «تاريخ تصنيع العبوات البلاستيكية وعدد المرات التي تمت فيها إعادة ملء العبوة بالإضافة إلى معايير محددة لجودة المياه».

مزايا

ويمكن للمستهلك تحميل التطبيق على الهواتف الذكية بنظام تشغيل أبل وأندرويد «Water SmarTrace»، وباستخدام هذا التطبيق، سيتسنى للمستهلك مسح الملصق الذكي على عبوة الماء والحصول على الثقة المطلوبة من أن المنتج والعبوة مطابق للمعايير المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض بعض البيانات المتعلقة بالعبوة مثل اسم المصنع، العلامة التجارية للمنتج، تاريخ ووقت الإنتاج.