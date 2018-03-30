موظف في المبنى1 أنقذ مسافراً تعرض لأزمة قلبية

«شكرا مطارات دبي لقد أنقذتم حياتي»، هكذا بدأ المسافر محمد صادق محمد أعلم، حديثه أثناء استقباله وفداً من موظفي مطارات دبي، زاره في مستشفى راشد للاطمئنان عليه بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة عقب وصوله إلى المبنى1 في مطار دبي الدولي، قادماً من كراتشي.

وأعرب محمد صادق عن شكره العميق للموظف طلال الحبيشي، العامل في إدارة عمليات المبنى1، على تدخله الفوري وإنقاذ حياته. وقال: «لديّ شعور لا يوصف بالامتنان للشخص الذي أنقذ حياتي، أنا لم أكن أعرفه من قبل ولكن صورته الآن لن تمحى من مخيلتي، لقد سمعت كثيراً عن دبي وخدماتها ورعايتها للإنسان.

وها أنا ألمس ذلك على أرض الواقع في أول زيارة لي إلى هذه المدينة الرائعة».

وكان طلال الحبيشي، العامل في إدارة عمليات المبنى1، قد تصرف سريعاً بعد رؤيته المسافر مطروحاً على الأرض عقب وصوله إلى مطار دبي قادماً من إسلام آباد الأسبوع الفائت، وقام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي، ريثما وصل فريق الإسعاف في مطار دبي، الذي قام بالإجراءات الطبية المناسبة وتحويله إلى مستشفى راشد.

وضم وفد مطارات دبي الذي قام بزيارة محمد صادق في مستشفى راشد لتهنئته بالسلامة محمد الديواني رئيس المبنى1 في مطار دبي وعدداً من الموظفين. وأسهمت عمليات التدريب على الإسعافات الأولية، التي يتلقاها موظفو مطارات دبي خاصة إدارة العمليات، في تدخل طلال في الوقت المناسب.