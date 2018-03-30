تعزيز الكفاءات الإدارية لقيادات التمريض في «صحة دبي»

اختتمت أمس في مستشفى دبي، فعاليات البرنامج التدريبي لتعزيز الكفاءات الإدارية بقيادات التمريض بهيئة الصحة بدبي بمشاركة أكثر من 100 ممرض وممرضة من مختلف المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وأكد الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات بهيئة الصحة بدبي، خلال حفل التخريج على الاهتمام الذي توليه الهيئة لهذه البرامج التي تنسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى تأهيل وتدريب كوادرها البشرية بمختلف مواقع العمل، وتعزيز سياسات التمكين لكافة الفئات الوظيفية.

ومن جانبها أشارت الدكتورة فريدة الخاجة مديرة الخدمات الطبية المساندة بمستشفى دبي إلى النتائج الإيجابية لهذه البرامج التدريبية في رفع مستوى وجودة العمل والإنتاج وزيادة نسبة رضا المتعاملين الداخليين والخارجيين.

ومن جانبه أوضح فؤاد شهاب مدير إدارة التمريض بمستشفى دبي، ورئيس منتدى مديري التمريض بهيئة الصحة والمشرف المباشر على البرنامج أهمية البرنامج التدريبي، حيث حصل كل المشاركين على 40 ساعة تعليم طبي من إدارة التعليم الطبي بهيئة الصحة بدبي.

وقال مدير إدارة التمريض بمستشفى دبي إن البرنامج التدريبي ركز على العديد من المحاور المتعلقة بتنمية المهارات القيادية، ومهارات رواد الأعمال، والمهارات الإدارية، ومهارات التعامل مع الموظفين وأفراد المجتمع، وغيرها من مهارات التمكين الأخرى التي تنعكس إيجاباً على مستوى العمل بشكل عام.