مفوضية اللاجئين: الإمارات رائدة الإغاثة الإنسانية في العالم

وصف محمد أبو عساكر المتحدث الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دولة الإمارات بأنها نموذج رائد في دعم اللاجئين على مستوى العالم، مشيراً إلى دورها البارز في الإغاثة الإنسانية انطلاقاً من إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم نهج العطاء في إمارات الخير.

وقال إن إمارة الشارقة صاحبة دور إنساني رائد على مستوى العالم، منوهاً إلى أن قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي هي المناصرة البارزة للمفوضية في دعم اللاجئين والقضايا الإنسانية في المنطقة.

وأكد أن مفوضية اللاجئين تفخر بتعيين الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أول مناصرة بارزة للمفوضية على مستوى العالم لولايات ثلاث متتالية تقديراً لدورها في دعم اللاجئين والقضايا الإنسانية في المنطقة.

وأوضح أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقوم بقيادة وتنسيق العمل الدولي الخاص بحماية اللاجئين في جميع أنحاء العالم.

وجدد تأكيده على أن دولة الإمارات لها دور فعال ورائد في مجال الإغاثة الإنسانية منذ عام 1971 وذلك امتداداً لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي له أياد بيضاء وتاريخ حافل بالعطاء والأعمال الإنسانية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لديها وعي وإدراك بالأزمات التي تعاني منها المنطقة وتعمل على الاستجابة لتلك الأزمات بطرق عصرية ومبتكرة.