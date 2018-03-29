وزير الصحة الكوري يبحث التعاون مع شرطة دبي في رعاية المرضى الدوليين

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي بارك نيونغهو، وزير الصحة والرعاية لجمهورية كوريا، والوفد المرافق له، ضمن زيارة تهدف لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، واستكمالاً للشراكة القائمة بشأن رعاية المرضى الدوليين والتدريب المهني الصحي والمجالات التعاونية الأخرى.

وكان في استقبال الوفد الكوري اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية والضباط المعنيين بالجانب الصحي في شرطة دبي.

وأعرب الوزير الكوري عن سعادته بالزيارة، مثمناً اللقاء الهادف لبحث سبل الارتقاء بمستوى التعاون وبناء شراكات استراتيجية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الرعاية الصحية.

من جانبه، أكد القائد العام عمق العلاقات بين الجانبين، وحرص شرطة دبي على تبادل الزيارات والخبرات في التدريب والتعليم الطبي المستمر، وعقد دورات في مجال الإصابات الرياضية، إضافة إلى تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. واصطحب القائد العام الوفد الزائر في جولة في الإدارة العامة للعمليات للاطلاع على نظام خدمة مرضى القلب والحالات الحرجة التي تقدمها شرطة دبي، وآلية عملها بتعبئة بيانات المريض، وفي الحالات الطارئة التي يتم فيها منح هؤلاء الأشخاص الأولوية في إرسال الإسعاف وتقديم الاستجابة السريعة والمناسبة لهم.