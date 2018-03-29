شرطة رأس الخيمة تدشن حملة الابتزاز الإلكتروني

دشّن العميد جمال أحمد الطير مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الحملة التوعوية «الابتزاز الإلكتروني» التي أطلقتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وذلك بحضور العميد غانم أحمد غانم مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية، والعميد دكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية، والعميد عبدالله منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية وعدد من الضباط.

وأكد العميد جمال الطير حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على تحقيق أهداف واستراتيجية وزارة الداخلية نشر الثقافة الأمنية ارتكازاً بالمؤشر الاستراتيجي التشغيلي «نسبة انتشار وتغطية التوعية الأمنية»، عبر تنفيذ المبادرات لتثقيفهم.