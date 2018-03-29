محمد بن راشد يثمن جهود أحمد بن سعيد وفريق مطار دبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشكر لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفريق مطار دبي الدولي، لمناسبة تربع مطار دبي الدولي على عرش مطارات العالم في حركة المسافرين الدوليين.

الفريق الأفضل

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «مطار دبي الدولي الأول عالمياً في حركة المسافرين الدوليين. حركة يومية لـ240 ألف مسافر يومياً، و88 مليون مسافر سنوياً».

وأضاف سموه: «شكراً أحمد بن سعيد وشكراً للفريق الأفضل عالمياً في إدارة المطارات.. شكراً لفريق مطار دبي الدولي».

وكان مطار دبي الدولي قد حافظ خلال 2017، وللعام الرابع على التوالي، على مركزه كأول مطار في العالم، من حيث إجمالي أعداد المسافرين الدوليين، مع نمو عدد المسافرين عبر المطار بنسبة 5.5 % عن العام السابق.

ومن المتوقع أن يؤدي تنامي مكانة دبي كمركز دولي للمال والأعمال والتجارة والخدمات، بالتزامن مع ترسخ شهرتها في صدارة أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم إلى استمرار النمو في أعداد المسافرين عبر المطار ليتجاوز حاجز الـ90 مليون مسافر، ربما في العام الحالي إذا تواصلت معدلات النمو المسجلة خلال الشهور المقبلة، ليقترب المطار بذلك تدريجيا من بلوغ رقم الـ100مليون مسافر خلال السنوات القليلة المقبلة.