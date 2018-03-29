حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح آل علي والخاطري

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقامه العقيد عيسى أحمد جاسم آل علي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة عبدالله جاسم البثرة الخاطري.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في صالة الاحتفالات الكبرى بفندق رأس الخيمة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان إلى جانب عدد من المسؤولين وأعيان القبائل ورجال الأعمال وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية، ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.