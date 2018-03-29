«كهرباء دبي» تعزز التعاون مع البنك الدولي

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم ريكاردو بوليتي، مدير أول قطاع الطاقة والصناعات الاستخراجية، إريك فيرنستروم، مدير قطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية، ووليد السريح، كبير خبراء الطاقة والصناعات الاستخراجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع تطوير الأعمال والتميز.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة البنك الدولي، والاطلاع على إنجازات ومبادرات ومشاريع الهيئة التي تهدف للارتقاء بالأداء الحكومي في جميع المجالات وترسيخ ثقافة الابتكار والاستدامة، حيث نظمت الهيئة ومجموعة البنك الدولي خلال شهر فبراير الماضي ندوة مشتركة بعنوان «أسواق الطاقة الشمسية المركزة وقيمتها وسبل تمويلها»، هدفت إلى تسليط الضوء على نجاح تجربة دبي في دمج الطاقة الشمسية المركزة في شبكة الكهرباء، فضلاً عن تبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول تقنيات وسبل تمويل الطاقة الشمسية المركزة ومساهمتها في تحويل شبكات الطاقة إلى شبكات صديقة للبيئة إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

واستعرض الطاير أمام الوفد أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة تحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، حيث تتمثل أولويتها الاستراتيجية بأمن إمدادات الطاقة، وأن تصبح نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة، والاقتصاد الأخضر والاستدامة.