الإمارات تحافظ على صدارتها العالمية في كفاءة الإنفاق الحكومي

حافظت دولة الإمارات على ترتيبها في المركز الأول عالمياً في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، في تحديث جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعامي 2017 و2018.

وكانت الإمارات حافظت على المركز الثاني عالمياً لثلاثة أعوام على التوالي. واستطاعت دولة الإمارات منذ عام 2010 تحقيق مراكز متميزة ضمن قائمة الدول الـ10 الأولىعالمياً في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث ارتقت الدولة من المركز الـ7 عالمياً في عام 2010 إلى المركز الـ3 عالمياً في عام 2013، ومن ثم حافظت على المركز الثاني عالمياً خلال الأعوام 2014، و2015، و2016، لتتصدر المركز الأول عالمياً عام 2017، وكذلك في تحديث المؤشر نفسه للعام الجاري.