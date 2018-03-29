54 موظفة يشاركن في مناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الأسرة

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبالتعاون مع الاتحاد النسائي العام الشريك الاستراتيجي للوزارة وبالتنسيق مع عدد من الجهات، زيارة لـ 54 موظفة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية بالإضافة إلى موظفات في القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، لحضور جلسة المجلس الوطني الاتحادي الـ13 من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر، والمخصصة لمناقشة سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وذلك في إطار سعي الوزارة المستمر لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع فئات المجتمع.

وقد شارك في الزيارة موظفات من كلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، وشركة حديد الإمارات، ومطارات أبوظبي، ومركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، وشركة مبادلة، وصندوق الزكاة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والأرشيف الوطني، والاتحاد النسائي العام.

برنامج

واشتمل برنامج الزيارة بالإضافة إلى حضور جانب من الجلسة على جولة في متحف المجلس الوطني الاتحادي، وتنظيم محاضرات على هامش الجلسة في قاعة ثاني بن عبد الله للتعريف بدور الوزارة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى المرأة وبرنامج التمكين السياسي للمرأة، حيث تحدثت عائشة بن سمنوه عضو المجلس الوطني الاتحادي عن دور المرأة في الحياة النيابية والدور الذي تقوم به كعضو في المجلس الوطني الاتحادي من حيث مشاركتها الفاعلة في إيصال صوت المواطنين والمساهمة في مناقشة الموضوعات العامة.

وقال الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في المحاضرة التي ألقاها بعنوان «برنامج التمكين السياسي للمرأة»:«إن الوزارة وضمن سعيها الدائم إلى تعزيز وترسيخ ثقافة المشاركة السياسية فإنها تحرص على تثقيف جميع فئات المجتمع بتجربة المجلس الوطني الاتحادي، ويأتي حضور هذا العدد الكبير من الموظفات لجلسة من جلسات المجلس الوطني الاتحادي تجسيداً عملياً لتعزيز الوعي السياسي للمرأة».