11 ألف طلب انضمام لمبادرة كلنا شرطة في أبوظبي

بلغ عدد الطلبات التي تلقتها مبادرة كلنا شرطة التي دشنتها شرطة أبوظبي منذ سبتمبر الماضي 2016 وحتى الآن، نحو 11 ألفاً و771 طلب التحاق عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة التي تستهدف مد جسور التواصل بين شرطة أبوظبي والمجتمع وتحقيق انخراط أكبر لأفراده في جهود الأمن التي تبذلها الشرطة بما ينعكس إيجاباً على المشهد الأمني في الإمارة ويصب في إطار رفع سعادة الجمهور.

وكان اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، قد شهد حفل تخريج الدفعة الرابعة من مبادرة «كلنا شرطة»، البالغ عددهم 1507 خريجين من المواطنين والمقيمين، في 15 يناير الماضي.

دعم

وأكدت شرطة أبوظبي أن المبادرة أثبتت ريادتها وتميزها في تحقيق أهدافها الموضوعة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة اللذين حظيت بهما من القيادة وكبار المسؤولين والفعاليات المختلفة، مشيرة إلى أن المبادرة جاءت لتؤكد التلاحم المجتمعي وترجمة للقيم الحضارية التي تؤمن بها القيادة بهدف تعزيز مجتمع أكثر أمناً واستقراراً، بفضل جهود جميع أفراد المجتمع، لتشكل الإطار الجامع لشرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين، لتحقيق الهدف الأسمى بالحفاظ على المكتسبات التي تحققت في الإمارة، خصوصاً في مجال الأمن والأمان، عبر الشراكة الفعالة مع شرطة أبوظبي.

وتفتح المبادرة الباب أمام جميع أفراد مجتمع الإمارة من مختلف الجنسيات ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والمقدرة للانضمام إلى عضويتها، والإسهام في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعاتهم المحلية وأحيائهم السكنية وبالتالي الحفاظ على مكتسبات الإمارة والأمن والأمان الذي ينعم به أفراد المجتمع كافة.

وبموجب «كلنا شرطة» يستطيع أفراد المجتمع بكافة شرائحه وفئاته الانضمام إلى هذه المبادرة، الأمر الذي يُسهم في رفع مستوى الوعي وتطوير الذات من خلال إكسابهم المهارات والخبرات المختلفة عبر تعاملهم مع طيف واسع من التنوع المجتمعي الذي تزخر به إمارة أبوظبي.

خدمة

وتسعى المبادرة التي دشنها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في 2016 إلى استلهام رؤية أهل الدار ومحبيها بأن تكون الشرطة في خدمتهم والارتقاء بمجتمع إمارة أبوظبي ليصبح شريكاً أساسياً في الحفاظ على أمن وأمان الإمارة ومشاركة أفراد المجتمع بكافة شرائحه من خلال تسخير إمكانياته ومهاراته في الحفاظ على أمن وسعادة مجتمع أبوظبي وتعميق الشعور بالأمن والأمان في التجمعات والأحياء السكنية وكافة أرجاء إمارة أبوظبي بما يحقق سعادة مجتمع أبوظبي من خلال الأمن المستدام وتحفيز الإبداع.

كما تكرس المبادرة نهج القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في حرصهم على غرس قيم التعايش السلمي والتسامح في نفوس جميع أفراد المجتمع مما سيكون لها الأثر الإيجابي في حياتهم الحالية والمستقبلية.

والمبادرة هي جزء لا يتجزأ من مبادرة «التربية الأخلاقية» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي تؤسس لمرحلة ستشكل إنتاجاً معرفياً مقروناً بحزمة من المبادئ الأخلاقية التي ستنهض بالأسرة والمجتمع لرفع صروح المستقبل.

قيم

وتستلهم مبادرة «كلنا شرطة» قيم ومقومات خطة أبوظبي، والتي تنص على وجود «مجتمع آمن». وتعمل على دعم هذا التوجه من خلال التركيز على نقطتين أساسيتين هما، ضمان المحافظة على الأمن وذلك من خلال مواكبة التطور المتسارع لنمو التجمعات السكنية في إمارة أبوظبي، والعمل على مضاعفة أعداد الأفراد المعنيين بالشأن الأمني، وهذا ما تسعى المبادرة إلى تحقيقه عبر تكريس مشاركة المجتمع في المسائل التي ترتبط بأمنه مباشرة.

وتشمل آلية الانضمام للمبادرة التسجيل عبر القنوات المتعددة لهذا الغرض ومن ثم يتم اختيار الأعضاء المقبولين بناءً على تقييم لجنة مختصة لهذا الغرض ويتم عقد لقاء تحضيري للأعضاء المقبولين لاطلاعهم بتفصيل أكثر عن المبادرة إضافة إلى عقد دورات تدريبية للأعضاء وتكريم المتميزين.

مهام

تنطوي عضوية «كلنا شرطة» على باقة منوعة من المهام التي تصب في صالح الحفاظ على أمن المجتمع وأمانه، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر: صلة وصل بين شرائح المجتمع المختلفة وجهاز الشرطة على صعيد الحفاظ على الأمن ومساعدة ضحايا الحوادث في تقديم الإسعافات الأولية للمتضررين إضافة إلى المساهمة في حل المشاكل التي تنشب بين الجيران مثل المشاجرات أو الاختلافات في الرأي قبل تفاقمها.

روضة السعدي تتسلم العضوية

سلّم اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي عضوية كلنا شرطة رقم (288) للدكتورة روضة سعيد السعدي مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، والشيخ الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل الشؤون الأكاديمية للتعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ومديري القطاعات بشرطة أبوظبي.

وأكد اللواء الرميثي أن مبادرة «كلنا شرطة» تعزز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع تجاه القضايا الشرطية والأمنية، بما يحقق أهداف العمل الشرطي في الوقاية من الجريمة وزيادة ثقة المتعاملين بالخدمات الشرطية العصرية.