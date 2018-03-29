شرطة أبوظبي تناقش دور الجمهور في الاستخدام الإيجابي لـ«وسائل التواصل»

نظم قسم شؤون المجالس بديوان سمو ولي عهد أبوظبي محاضرة بعنوان جهود الشرطة في الوقاية من الجريمة بمجلس الخبيصي في مدينة العين بالتنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي.

وأكد المجلس على أهمية دور أفراد المجتمع في مكافحة الجريمة وقدم المشاركون مجموعة من المقترحات والأفكار التي تعزز نشر الأمان والطمأنينة في المجتمع من أبرزها إرسال رسائل نصية دورياً لتنبيه أفراد المجتمع بالقضايا الأمنية التي تتطلب التعاون والمشاركة لتعزيز الوقاية من الجريمة. كما تحدث المشاركون في المجلس عن دور الجمهور في الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي وعدم تداول الشائعات، وأخذ المعلومات من مصادرها والمشاركة في نشر الوعي الأمني في المجتمع.

انخفاض

وأكد العقيد مبارك السبوسي نائب مدير مديرية شرطة العين لشؤون المراكز انخفاض معدلات الجريمة في منطقة العين بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والجهود الكبيرة التي تبذلها القطاعات الشرطية والأمنية في العين تجسيداً لاستراتيجية شرطة أبوظبي في هذا الجانب والتي عززت إمكاناتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتقدمة.

ولفت إلى أهمية دور مجالس الشرطة في تعزيز التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع وطرح الأفكار والمقترحات التي تسهم في الوقاية من الجريمة والحد منها مشيراً إلى أن الجرائم أصبحت أكثر تطوراً في العصر الحاضر لكن المؤسسة الشرطية تقف في موقع متقدم دائماً من خلال تطور إمكاناتها ووسائلها في التصدي لها بأساليب عصرية متقدمة تسهم بدور رائد في نشر الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

شريك

وأكد نائب مدير مديرية شرطة العين لشؤون المراكز أن الجمهور شريك استراتيجي لشرطة أبوظبي في مكافحة الجريمة.

وحث أفراد المجتمع على التعاون مع عناصر الشرطة في نشر الأمان والطمأنينة من خلال الإبلاغ عن الجرائم والحوادث وكل المظاهر السلبية، عبر القنوات والوسائل المختلفة مثل الانتساب إلى المبادرة المجتمعية «كلنا شرطة» والتي حققت العديد من النجاحات من خلال تركيزها على أحدث الأساليب والمفاهيم العصرية لتكريس المشاركة المجتمعية وتعميق الوعي الأمني والإبلاغ عبر «خدمة أمان» على مدار الساعة.

ودعا أفراد الجمهور إلى عدم التجاوب مع الاتصالات و الرسائل الالكترونية التي يتلقونها من عصابات في خارج الدولة والتي تهدف إلى النصب عليهم وإيهامهم بالفوز بجوائز مالية وهمية أو حل مشاكل أسرية، مشيراً إلى أن مثل هذه الرسائل تهدف إلى سرقة رصيد العملاء أو سرقة المعلومات والبيانات من على الهواتف الذكية وابتزاز أصحابها.

وأكد المقدم الدكتور أبوبكر احمد بافاضل مدير مركز شرطة المقام أن الجمهور صمام أمان وعنصر فعال في الوقاية من الجريمة والحد منها.

مقترحات

تحدث عدد من المشاركين في المجلس عن بعض الظواهر السلبية السائدة، وقدموا مقترحات بناءة من شأنها تعزيز جهود الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار.وأكد المشاركون أهمية التعاون مع الشرطة في مكافحة الجريمة وضرورة تواصل أفراد المجتمع مع خدمة أمان على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أي ظواهر تمس الأمن مشيدين بجهودها في تعزيز الوقاية من الجريمة.