نهيان بن مبارك يؤكد أهمية التعاون للوقاية من الاضطرابات الوراثية

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية، مساء أمس في قصره، وفداً من شركة «جي كى» للاستثمار وهي شركة إيطالية ومقرها في دبي وتعني بالخدمات الصحية.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أهمية التعاون المجتمعي والدولي، من أجل تعزيز وتمكين المجتمع بأحدث أدوات الوقاية من الاضطرابات الوراثية الأكثر انتشاراً في الإمارات.

وقد تم تكريم جمعية الإمارات للأمراض الجينية من قبل شركة «جي كى» للاستثمار باعتبارها إحدى أهم الجهات البحثية داخل دولة الإمارات.

ويتم التعاون بين الجمعية والشركة من خلال دعم الأبحاث الجينية لتمكين أهل الاختصاص بأدوات المعرفة المتعلقة بالأمراض الوراثية، وذلك من قبل شركة «جي كى» للاستثمار.

وقالت الدكتورة مريم مطر: إنه تم تكريم جمعية الإمارات للأمراض الجينية من قبل شركة «جي كى» لجهودها الناجحة الموثقة بأرقام وإحصاءات على مستوى المجتمع.

ونوهت مطر بالشراكة مع «جي كى»، بما يخدم الاستراتيجية الصحية والعلمية، والتي تمثلت في ثلاثة محاور وهي الدعم العلمي لتمكين الكفاءات المحلية المتخصصة في مجال الخلايا الجذعية وطرق الوقاية والعلاج من الأمراض الجينية وكذلك الدعم البحثي من خلال الشراكة البحثية مع مراكز البحوث المعتمدة في إيطاليا إضافة إلى تقديم الدعم المالي من أجل دعم البرامج المجتمعية والأبحاث الطبية.

..ويحضر أفراح آل الشين الكثيري

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه عوض سالم بن الشين الكثيري بمناسبة زفاف ثمانية من أبناء القبيلة. كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة احتفالات اليحر بمنطقة العين الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان وعدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة وجمع كبير من الأهل والأصدقاء. وأحيت الحفل فرقة الحربية بعروض شعبية وتراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة.