شرطة دبي تطلق خدمة "Android" لتحديد المواقع في حالات الطوارئ

أطلقت شرطة دبي خدمة Android لتحديد المواقع في حالات الطوارئ (Emergency Location Service).

وتهدف هذه الخدمة إلى توفير معلومات أكثر دقّة عن مواقع المتّصلين بخدمات الاستجابة الأولى في حالات الطوارئ عن طريق إرسال موقع المتصل عند الاتصال بخدمة الطوارئ من هاتف يعمل بنظام Android فقط.

وتُعد دولة الإمارات الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطلق خدمة Android لتحديد المواقع في حالات الطوارئ، التي تعتمدها 14 دولة حول العالم.

وأوضح العميد المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن الإحصاءات تشير إلى أن 95 بالمائة من الاتصالات ترِد لخدمات الطوارئ في دولة الإمارات العربية المتحدة من هواتف جوّالة، وفي حين كانت تقنية تحديد المواقع تستند إلى موقع الهاتف الجوّال نسبةً إلى موقع أبراج الاتصالات، وتأتي الخدمة الجديدة لتزيد من دقّة تحديد المواقع الداخلية والخارجية عند إجراء مكالمة في حالات الطوارئ.

وبيّن العميد السويدي أن شرطة دبي قامت بتجارب على الخدمة، واتضح من خلال التجربة أن التقنية الجديدة تتميز بدقة كبيرة مقارنة بالتقنية السابقة المستخدمة في تحديد المواقع"LBS".

وأشار العميد السويدي إلى أن عدم الدقة في الاستجابة للحالات الطارئة في السابق كان يُضيّع الوقت الثمين لزمن الاستجابة والتأخر في إنقاذ حياة الناس، أما التقنية الجديدة فتحدد موقع المتصل بهاتف النجدة (999)، مما يسهم في سرعة الوصول إلى مكان تواجده وتقديم المساعدة والعناية اللازمة له.