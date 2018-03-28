الإمارات تقدم 1.84 مليار درهم لدعم خطة الأمم المتحدة في اليمن

قدمت دولة الامارات العربية المتحدة، وفي إطار جهودها لتخفيف وطأة الوضع الانساني في اليمن، مبلغ 1.84 مليار درهم؛ أي ما يوازي 500 مليون دولار أمريكي، لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2018، والتي تستهدف للوصول إلى اكثر من 13 مليون شخص محتاج في اليمن.

يأتي هذا الدعم ضمن جهود دول التحالف العربي بقيادة السعودية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني من تبعات ممارسات الميليشيات الحوثية الإيرانية.

وكانت دول التحالف قد أعلنت عن تقديم مليار ونصف مليار دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة لليمن؛ أي ما يوازي أكثر من نصف احتياجات خطة الاستجابة، وقدمت كل من دولة الامارات والسعودية لوحدهما مليار دولار.

إضافة إلى ذلك، أعلنت دول التحالف عن خطة شاملة لتسهيل وصول المساعدات لمختلف المناطق اليمنية من خلال تأهيل الطرق والمنافذ، وكذلك تأهيل الموانئ والمطارات لزيادة من تدفق السلع والبضائع والمساعدات الإغاثية وتوفير الوقود للمستشفيات ومحطات الطاقة والمباني العامة.

يذكر أن دولة الامارات قد قدمت منذ ابريل 2015 حتى الان مبلغ 10.4 مليار درهم؛ أي ما يوازي 2.83 مليار دولار أمريكي، وستستمر الامارات في تقديم المساعدات المباشرة لليمن ودعم برامج إعادة الاستقرار وتأهيل البنية التحتية، عدا تعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية الصليب الاحمر والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.