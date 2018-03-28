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تحت شعار ( الألفية الرقمية إلى أين )

مباشر.. افتتاح فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

المصدر:
  • الشارقة - علي الزكري وعصام الدين عوض
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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم بمركز إكسبو الشارقة فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2018 في دورته السابعة والتي جاءت تحت شعار (الألفية الرقمية إلى أين؟ ) والذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة  بمشاركة أكثر  من 2500 شخصية من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الحكوميين إلى جانب قادة الفكر ورؤساء ومدراء المنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والعاملين في قطاعات الاتصال والعلاقات العامة.  

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من المنتدى بعدد من الجلسات أبرزها جلسة بعنوان (الحكومات والقطاع الخاص ماهيتها وطببعة الأدوار المناطة بها في عصر المجتمع الرقمي) ' حيث سيعقبها 8 خطابات تفاعلية ' منها خطاب تانمي باكشي أصغر خبير ذكاء اصطناعي في العالم وعضو فريق (  آي بي إم ) للذكاء الاصطناعي ' إضافة إلى خطاب معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة حول دور القيادات الشابة في حكومات المستقبل.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمنتدى على جميع منصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر فيسبوك، انستغرام وسناب شات" فضلا عن موقعنا الإلكتروني.

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