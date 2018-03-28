محمد بن راشد والرئيس الكوري يؤكدان الارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومون جي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، أهمية العمل الثنائي المشترك للارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة واقتصادهما الوطني.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للرئيس الكوري في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس.

وأكد سموه، خلال تجاذبه أطراف الحديث مع الرئيس مون جي إن، أن دولة الإمارات قيادةً وحكومةً ومؤسسات تحرص على توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وتطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية بينهما.

من جهة ثانية زار سموه، أمس، مختبر الإبداع الأولمبي، الذي نظمته اللجنة الأولمبية الوطنية بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة.

وأكد سموه أهمية مناقشة السبل التي يمكن من خلالها الارتقاء بأداء جميع القطاعات في الدولة، وتأكيد أعلى مستويات جودة مخرجاتها ونتائجها، ومن بينها قطاع الرياضة، مشيراً سموه إلى أن دعم القطاع الرياضي يأتي ضمن أولويات دولة الإمارات في ضوء سعيها لإحراز مكانة متقدمة بين مصاف الدول الأكثر تميزاً في مختلف الميادين.