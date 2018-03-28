سلطان القاسمي يفتتح اليوم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ 7 اليوم وغداً في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «الألفية الرقمية.. إلى أين»، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من دولة الإمارات وخارجها. وستركز الدورة الـ 7 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي على بحث مستقبل الاتصال الحكومي في ظل التطورات التقنية الحالية والمقبلة ووضع الاستراتيجيات المناسبة، لتعزيز تواصل الحكومات مع جمهورها وفق متطلبات التواصل الرقمي بما يفرضه جيل الألفية.

يتضمن المنتدى 19 جلسة حوارية وملهمة و7 جلسات تفاعلية يقدمها أكثر من 40 متحدثاً من 16 دولة إلى جانب فعاليات أخرى عديدة بمشاركة بارزة لمجموعة من الأطفال والشباب، وذلك ضمن رؤية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الرامية إلى ضمان مشاركة كل فئات المجتمع في جهوده لعرض أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في هذا المجال كما يشمل المنتدى ورشاً تدريبية تقدمها نخبة من المؤسسات الدولية وعدد من الجهات الإعلامية والشركات التقنية.

وأسهم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة منذ انطلاقه في عام 2012 في إبراز أهمية الاتصال باعتباره ضرورة إنسانية لتحقيق تواصل أمثل بين الحكومة والجمهور وبين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع وفق قواعد مهنية ومعايير واضحة وشفافة وبأساليب ووسائل متطورة توافق روح العصر، ما أسهم في تحقيق العديد من المنجزات والمخرجات، التي عززت منظومة الاتصال الحكومي بدولة الإمارات والمنطقة.