محمد بن راشد: حريصون على الشراكة الاستثمارية والإنسانية مع كوريا الجنوبية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل ظهر أمس، مون جي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الذي يزور البلاد حالياً والوفد المرافق. ورحب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، بالرئيس الضيف معرباً عن أمله في أن تسفر زيارته للدولة عن نتائج طيبة تعزز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية على مختلف الصعد.

وأكد سموه خلال تجاذبه أطراف الحديث والرئيس مون جي إن، أن دولة الإمارات قيادة وحكومة ومؤسسات تحرص على توسيع آفاق التعاون بين البلدين الصديقين وتطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية بينهما. كما أكد سموه والزعيم الكوري الجنوبي أهمية العمل الثنائي المشترك للارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة واقتصادهما الوطني.

مؤشرات

واستعرض سموه والرئيس الكوري مجمل العلاقات الثنائية خاصة على صعيد التبادل السياحي، حيث إن قرابة 140 ألف سائح كوري زاروا الإمارات العام المنصرم فيما بلغ عدد السياح الإماراتيين الى كوريا نحو 10 آلاف سائح، بالإضافة إلى أن 1600 كوري جنوبي يدرسون في جامعات ومعاهد ومدارس الدولة، ما يسهم في تعزيز العلاقات الإنسانية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين.

صداقة

ومن جانبه أكد الرئيس الكوري الجنوبي عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، شاكراً لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كرم الضيافة ودفء الاستقبال الذي أحيط به من قبل سموه وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يؤكد على متانة روابط الصداقة التي تجمع بين قيادتي البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس بعثة الشرف، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وعبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية، وبارك كانج هو سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة.