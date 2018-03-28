«توظيف مجندي الخدمة الوطنية» يُثري ملف التوطين

اختتمت أمس فعاليات معرض توظيف مجنّدي الخدمة الوطنية الثالث الذي نظمته القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بمشاركة 80 مؤسسة وشركة وجامعة حكومية وخاصة، وذلك على مدار ثلاثة أيام بمركز أبوظبي للمعارض «ادنيك»، وأكد منتسبو الخدمة الوطنية المشاركون في المعرض أنه نجح في تقديم العديد من فرص العمل الحقيقية، خاصة في مؤسسات القطاع الحكومي والدراسة واستفاد عدد كبير من الشباب الذين أنهوا الخدمة الوطنية من التسجيل في الجهات الراغبة في استقطاب من أكمل برنامج الخدمة الوطنية.

وزار اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية في يومه الثالث والأخير بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي شهد مشاركة لافتة من خريجي ومجندي الخدمة الوطنية الذين قدموا للحصول على الفرص الوظيفية في مختلف التخصصات المتنوعة.

وتجوّل رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في أرجاء المعرض وتفقد أجنحته المختلفة واطلع على الفرص الوظيفية المتاحة لدى المشاركين، واستمع إلى شرح مفصل عن نشاطات وأعمال الجهات المشاركة وسعيها في تسهيل إجراءات التوظيف لمجندي الخدمة الوطنية.

برامج

وأكد العميد محمد سعيد الكعبي مدير الاختيار والتعيين بشرطة أبوظبي أن المشاركة في معرض الخدمة الوطنية الثالث 2018 يأتي ضمن حزمة السياسات والبرامج والمبادرات التي تطبقها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في دعم ملف التوطين من خلال الاستفادة من الكادر البشري المواطن وتأهيله وإيجاد فرص العمل التي تلائمه.

وأشار الكعبي إلى أن توظيف مجندي الخدمة الوطنية يأتي وفق أفضل الممارسات والمعايير الشرطية، فضلاً عن السعي للاستفادة من خريجي الخدمة الوطنية الذين يتمتعون بروح عالية من المسؤولية والانضباط والمهارات والقيم التي غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.

من جانبه، قال الرائد سلطان الشامسي رئيس قسم الاستقطاب بإدارة الاختيار والتعيين بشرطة أبوظبي: إن المشاركة تأتي لاستقطاب أفضل الكوادر المواطنة لتلبية كل الاحتياجات والخيارات أمام مجندي الخدمة الوطنية لشغل الشواغر الوظيفية للإسهام في تحقيق مساعي شرطة أبوظبي في تعزيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين.

وأشار الشامسي إلى الإجراءات الميسرة والمبسطة التي تنتهجها شرطة أبوظبي لاستقطاب الكفاءات الوطنية وتعيينهم في مدة لا تتجاوز 10 دقائق على أن يباشروا استكمال إجراءات التعيين فور إنهائهم لبرنامج الخدمة الوطنية.

شواغر

وقالت فاطمة مدني من قسم التوظيف في شرطة دبي: «من خلال مشاركتنا في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية تم توفير شواغر للخريجين من الخدمة الوطنية تقديراً لدورهم وتحفيزاً لباقي الشباب لدخول الخدمة في المنشآت العسكرية» وقد تم إعطاؤهم الأولويات في ذلك.

وأضافت: سيتم توفير دورات تخصصية تثقيفية لمن تم اختيارهم في علوم الشرطة تضاف إلى الدورات العسكرية التي حضروها خلال الخدمة التي زادت من الإلمام والكفاءة لديهم وهذا التوجه هو لاستقطاب فئة الشباب الإماراتيين، كما تم توفير تطبيق لتسهيل التقدم للوظائف الخاصة بشرطة دبي. مشيرة إلى أن هذه المشاركة بحد ذاتها هي محفز قوي لهم في ظل تأكيد قيادتنا الحكيمة على التعاون والترابط بين الدوائر الحكومية في دولة الإمارات.

وقدمت مؤسسة الإمارات للصناعات العسكرية الراعي البلاتيني للمعرض هذا العام فرصاً توظيفية ومنحاً دراسية من مختلف الاختصاصات للمتقدمين من مجندي الخدمة الوطنية في داخل الدولة وخارجها.

وشارك في المعرض هيئات حكومية مختلفة من كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ممن قدمت وظائف شاغرة للمجندين الخريجين.

مشاركات

وشهد المعرض أيضاً مشاركة وزارة الداخلية وعدد من الجامعات والهيئات الأكاديمية والمراكز التعليمية والتدريبية، كما كان للقطاع المصرفي دور بارز في المشاركة بالمعرض لهذا العام من خلال توفير فرص مختلفة للشباب والفتيات من مجندي الخدمة الوطنية.

ومن بين المشاركين ضمن هذا القطاع لهذا العام كل من بنك أبوظبي التجاري والبنك التجاري الدولي ومصرف الشارقة الإسلامي ومصرف الهلال وبنك الإمارات دبي الوطني.

وقال راشد الجزمي مسؤول توظيف في مصرف الشارقة الإسلامي: نعتز بالمشاركة للمرة الثالثة في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الذي يهتم بفتح باب الفرص لخريجي ومجندي الخدمة الوطنية.

جدير بالذكر أن معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية الثالث من تنظيم القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالتعاون مع شركة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض.

وأشاد الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي المدير العام لمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بقدرات ومهارات خريجي الخدمة الوطنية، مشيراً إلى أن المعهد يستقطب خريجي الخدمة الوطنية الذين هم على قدر من المسؤولية والانضباط لاستكمال دراستهم في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

ونوه الحمادي إلى أن المعهد سيطلق الدفعة الثانية من البرنامج والتي يلتحق بها خريجو الخدمة الوطنية في سبتمبر من العام الجاري، مشيراً إلى أن طلبة المعهد من خريجي الخدمة الوطنية يتمتعون بمفاهيم تم تعزيزها لدى المجندين خلال تأديتهم لبرنامج الخدمة الوطنية كالالتزام والضبط والربط واحترام القانون والتي انعكست بشكل جلي على سلوك وأداء الطلبة في المعهد.

فرص عمل عديدة

إلى ذلك، ثمّن عدد من منتسبي الخدمة الوطنية الذين شاركوا في المعرض جهود القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية التي وفرت لهم فرص الدراسة والتوظيف عبر استضافة 80 مؤسسة وشركة وجامعة تحت مظلة واحدة بهدف تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف قطاعات العمل ومجالاته.

وقال عبد الله محمد مبارك الذي يدرس في كليات التقنية العليا وأنهى للتو فترة الخدمة الوطنية ويبحث عن وظيفة في نفس تخصصه بحيث تعطى له فرصه لإتمام دراسته العليا: إن المعرض بشكل عام ممتاز وطرح مجموعة كبيرة من الفرص الوظيفية والدراسية أمام الشباب.

وأشار إلى أنه يتمنى الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي وفي نفس تخصصه لأنه يعتقد أن القطاع الحكومي يعطي مزايا أفضل في الرواتب وكذلك في المنح الدراسية.

وقال عبد الله رياض الحربي الذي درس الهندسة الكيميائية إنه سجل في عدد من الوظائف التي تتناسب مع دراسته التي ترتبط بالطاقة والطاقة المتجددة والطاقة النووية، في الشركات والمؤسسات الحكومية وينتظر الرد.

وقال سالم محمد الجابري الذي يرافق أخاه صالح إن الشركات والمؤسسات المشاركة في معرض مجندي الخدمة الوطنية يجب أن تقدم عروضها التوظيفية للجميع بحيث يستفيد جميع شباب الخدمة الوطنية أياً كان مؤهلهم الدراسي، لافتاً إلى أن شقيقه عانى كثيراً في إيجاد فرصة عمل لأنه يحمل الشهادة الإعدادية فقط علماً بأنه يعول أسرة مكونة من زوجة و5 أبناء.

من جانبه، قال راشد صالح آل بشر الذي أنهى برنامج الخدمة الوطنية ويبحث عن وظيفة في مجال تخصصه الدراسي وهو مجال الأعمال والخدمات اللوجستية إن المعرض فرصة جيدة لجميع الشباب الذين يجتهدون في إيجاد العمل المناسب؛ لأن المعرض يفتح قناة مباشرة بين الشباب وبين المؤسسات التي تسعى لتعيين خريجي الخدمة الوطنية، خاصة أنها تعلم أن هؤلاء الشباب يتمتعون بروح عالية من المسؤولية والانضباط ومهارات وقيم عديدة غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.