منشورات توعية بدلاً من مخالفات المواقف العامة في الشارقة

نظمت إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة صباح أمس، حملة توعية لمستخدمي المواقف العامة في الإمارة، تحت شعار «نهار بلا مخالفات»، عملت الإدارة من خلالها على توزيع مطويات ومنشورات توعوية لكل المخالفين لنظام المواقف بدلاً من المخالفة، حيث استمرت الحملة منذ الصباح الباكر وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وشملت كل مناطق الشارقة الخاضعة للرسوم، في خطوة هدفت من خلالها البلدية لتوعية الجمهور بشكل أكبر حول ضرورة الالتزام بالنظم والقوانين.

وأكد علي أحمد أبو غازيين مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية، بضرورة توعية الجمهور بأهمية الالتزام بالنظم والقوانين المنظمة لعملية المواقف في الإمارة، مع التأكيد أن الهدف ليس المخالفة وإنما التوعية، فالمواقف الخاضعة للرسوم تتطلب من الجميع الالتزام بالدفع عند ركن المركبات، وأشار أبو غازيين أن الحملة شملت كل المناطق الخاضعة للرسوم وتم وضع المطويات على المركبة المخالفة سواء التي تجاوزت الحد المسموح به أو التي لم يقم صاحبها بالدفع أصلاً.

وأوضح أن المطويات التي تم توزيعها حملت عبارة «عزيزي مستخدم المواقف، نأسف لكونك خالفت نظام المواقف العامة، هدفنا توعيتك وليس مخالفتك، لذا نأمل منك الالتزام باللوائح والأنظمة»، كون العملية بالفعل كانت للتوعية للتأكيد على تضافر جهود المجتمع في الالتزام بالقوانين، حيث تم رصد المخالفات من خلال المفتشين التابعين للإدارة، وكذلك استخدام مركبة المسح الرقمي التي دشنتها البلدية خلال شهر الإمارات للابتكار، والتي تم تصميمها ضمن مشروع «المسح التفتيشي للمركبات».