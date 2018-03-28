«تنفيذي الشارقة» يعتمد تفاهم «الأشغال» ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء

اعتمد المجلس التنفيذي في الشارقة مذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين دائرة الأشغال العامة ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع، بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، المتعلقة بتطوير البنية الأساسية والمشاريع الحيوية في الإمارة، ورفع كفاءة العمل في دوائر ومؤسسات الإمارة، بما يتواكب مع النهضة التي تشهدها إمارة الشارقة في المجالات كافة.

وتهدف المذكرة إلى توطيد علاقات التعاون في البرامج والفعاليات التي تتعلق في مجال البيئة والاستدامة والمباني الخضراء، وتسليط الضوء على ضرورة التقليل من استهلاك المياه والطاقة، والتقليل من أثر الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مبادرات الاستدامة بين شبكاتها الصناعية في إمارة الشارقة، وتبادل المعرفة والممارسات في مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية.

تعاون

واعتمد المجلس اتفاقية التعاون بين رابطة تمكين المرأة المعاقة التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وشبكة إعلام المرأة العربية في جمهورية مصر العربية، وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتعزيز الدور المجتمعي للمرأة الإماراتية ذات الإعاقة بكل السبل المتاحة، ومنها النشر الإعلامي عن نشاط الرابطة في كل الإصدارات الإعلامية للشبكة في الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وكل وسائل الإعلام المتعاونة مع الشبكة.

كما تهدف الاتفاقية إلى التنسيق والتعاون في إعداد الدراسات وتنفيذ الأنشطة أو الأعمال التي تخدم أهداف الطرفين، وتبادل الاستشارات، إلى جانب المشاركة المتبادلة في الفعاليات والأنشطة مثل المهرجانات والمنتديات والملتقيات، وتبادل البحوث والدراسات.