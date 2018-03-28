«4 نجوم» لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في «سعادة المتعاملين»

حصل مركز خدمة العملاء في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تصنيف «4 نجوم»، في نتائج تصنيف مراكز سعادة المتعاملين في حكومة دبي 2017.

وقال سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن حصول مركز خدمة العملاء في المؤسسة على تصنيف «4 نجوم»، في نتائج تصنيف مراكز سعادة المتعاملين، يعد ثمرة جهود دؤوبة لتحقيق التميز في الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات كخطوة أولى، في إطار سعي المؤسسة الحثيث لبلوغ الريادة، وحرصها على المساهمة في تحقيق السعادة للمجتمع، وتجسيد «رؤية الإمارات 2021» على أرض الواقع.

وأضاف أن المؤسسة ستستمر في جهودها للوصول بجميع خدماتها إلى تصنيف «7 نجوم» من خلال تسهيل الإجراءات واختصار الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، وتحقيق الانسيابية، والوضوح في خطواتها كافة، وتوافر المعلومات، وتعدد قنوات الخدمات المقدمة، وسهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى الحرص على تقديمها للمتعاملين بطريقة إبداعية، وفق أساليب حديثة ورؤى مبتكرة.

وأشار قرقاش إلى خطة المؤسسة للمرحلة المقبلة من مشروع «7 نجوم» تركز على تمكين رأس المال البشري لديها بالتزامن مع تطوير الخدمات، بحيث يكون جميع موظفيها قادرين على الإسهام في رفع مستوى خدمات «المؤسسة» من خلال توفير سبل الدعم والتحفيز كافة لهم ليتمكنوا من تحقيق الإنجازات والتميز في خدمة المتعاملين، وبالتالي الإسهام في تحقيق السعادة للمجتمع.

وأكد حرص المؤسسة للاستفادة من الأفكار الخلاقة التي يقدمها موظفوها في إطار المشروع، بهدف الارتقاء بمركز خدمة العملاء التابعة لها، بحيث تصبح المؤسسة نموذجاً ومرجعاً في مجال تقديم الخدمات الإسكانية .