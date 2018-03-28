نائب مدير «إقامة دبي» يتفقّد سير الأعمال في مراكز آمر

تفقد اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عدداً من مراكز آمر المعنية بتوفير مجموعة من الخدمات والمعاملات لقائمة من المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة، بما فيها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يرافقه العميد عوض العويم، مساعد المدير العام لشؤون الموارد البشرية والمالية، والعقيد الدكتور عمر الشامسي مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، والرائد سالم بن علي مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين في إقامة دبي، وعدد من كبار الضباط في الإدارة.

وتأتي جولة اللواء عبيد بن سرور حرصاً منه على تفقد سير الأعمال في الفروع الخارجية لإدارة آمر لسعادة المتعاملين، والوقوف على احتياجاتهم.