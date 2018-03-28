مؤسسة الغدير تزور المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

زار وفد من مؤسسة الغدير للأيادي الحرفية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المخيم الإماراتي - الأردني في مريجيب الفهود بالمملكة الأردنية الهاشمية حيث ترأس الوفد سوسن فائز حمدان مسؤولة الورشة بالمؤسسة، وكان في استقبال الوفد مدير المخيم الإماراتي الأردني محمد مبارك المنصوري وحمد جمعة النعيمي نائب مدير المخيم وأعضاء من فريق الإغاثة الإماراتي.

واستهل وفد المؤسسة زيارته للمخيم بعرض تعريفي عن المخيم ومكوناته والمرافق السكنية والتعليمية والصحية والمهنية والترفيهية التي تخدم اللاجئين السوريين وأسرهم قدمه مدير المخيم، كما تعرف أعضاء الوفد على مشغل «أمنا فاطمة» والدور الذي يقوم به من خدمات التطريز وتعليم اللاجئات السوريات مهنة الخياطة لمساعدتهن على كسب الرزق من صنع أيديهن وخدمة الأسر السورية اللاجئة بالمخيم.

وأكدت سوسن حمدان أن زيارة الوفد تهدف إلى التعريف بالمبادرة الخيرية والإنسانية التي أطلقتها منتسبات مؤسسة الغدير للأيادي الحرفية وتحمل عنوان «درز الأمل» المصنعة بأيدي حرفيات من مشروع الغدير، وتدريب العاملات السوريات في مشغل المخيم على كيفية عمل أغطية الأطفال وحمايتهم من برد الشتاء، وتدريب أطفال المخيم على المهن الحرفية واليدوية وفنون رسم والتلوين.