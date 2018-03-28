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شرطة أبوظبي تطلع على التجارب المتطورة بمؤتمر أمني في أميركا

المصدر:
  • أبوظبي - البيان
التاريخ:
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اطلع وفد من إدارة التفتيش الأمني بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي على تجارب الدول المتقدمة في المؤتمر العالمي لقادة التفتيش الأمني الذي عقد في الولايات المتحدة. وأكد العقيد هاشم السيد الهاشمي نائب مدير الإدارة حرص شرطة أبوظبي على مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتطوير العمل الشرطي التخصصي للإدارة وصولاً إلى أعلى مستويات الجاهزية الأمنية لمكافحة الجريمة باستخدام الكلاب البوليسية في مجالات التأمين والتفتيش والمحافظة على الأمن والاستقرار.

وذكر أن الزيارة كانت مفيدة للتعرف على أحدث الممارسات الشرطية المتطورة في مجالات التدريب والتفتيش وأساليب الكشف عن الجرائم بواسطة الكلاب البوليسية.

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