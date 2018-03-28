بحث التعاون مع جنوب أفريقيا

التقى محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا بول ماشاتيلي أمين عام المؤتمر الوطني الأفريقي ومحمد دانغور المستشار الخاص بوزارة العلاقات الدولية والتعاون في الشرق الأوسط.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين جنوب أفريقيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وسلط الهاملي خلال اللقاء الضوء على استراتيجية الاستثمار في الدولة لعام 2018 وإمكانية وفرص التعاون بمجال الاستثمار بين البلدين، مؤكدا أن الإمارات تتطلع إلى بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية في جنوب أفريقيا.